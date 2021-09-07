Жители Петрозаводска не могут дождаться троллейбусов на остановках

Жительница микрорайона Кукковка пожаловалась в соцсетях на транспортную проблему. По словам женщины, люди по 30 минут и больше мерзнут на остановках, пытаясь дождаться троллейбуса.

Она написала, в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте, что раньше в Кукковке было три маршрута – №№ 4, 5 и 2, а теперь остался только № 5, но он ходит по укороченному пути.

«Почему отменены остальные? – возмущается женщина. - Раз уж вы собираетесь расширять парк, то надо бы подумать о жителях Кукковки, на сегодняшний день одного из самых труднодоступных районов города. Кукковчане по полчаса и более мерзнут на остановках».

Впрочем, отдать пальму первенства Кукковке как самому труднодоступному району не согласились другие жители Петрозаводска.

«Когда-нибудь добирались рано утром или вечером с Октябрьского проспекта или на Октябрьский? – написал один из них. - Раньше хоть троллейбус ходил по Варкауса, теперь № 5 ходит только через Заводскую. Чтобы попасть на Октябрьский, надо полгорода объехать».

Еще одна петрозаводчанка поделилась историей знакомых, которые в субботу пытались уехать с Зареки на Кемскую. Они ждали транспорта час, причем не в самое позднее время – с 19:30 до 20:30. В итоге так и не дождались, пришлось идти пешком. // Фото: ttransport.ru