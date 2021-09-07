Младшеклассники в Медвежьегорске не получают полноценного питания

Родителей младших школьников в Медвежьегорске очень беспокоит вопрос с организацией питания детей. Они пожаловались на проблемы учеников второй смены в группе "Медвежьегорск Online".

Жители города обратились к администрации и попросили решить вопрос. Дело в том, что учащиеся во вторую смену дети не получают в школе нормального питания.

«Уходя в школу к 11:30, дети получают "завтрак" в 13:30. Не полноценный обед с первым и вторым блюдом, а завтрак! До школы дети успевают еще отзаниматься на тренировках. Обед предлагают детям купить в 16 часов. В это время уроки уже заканчиваются. В итоге ребята голодные и нарушен весь режим питания. Считаем, что вопрос с обедами для учеников второй смены надо обязательно решать!», - гласит сообщение.

Пост стали комментировать медвежьегорцы, дети которых ходят на занятия в первую смену. Оказалось, у них с едой тоже не все в порядке.

«Вместо обеда нам выдают паек, это маленький сок или маленький йогурт и булочка, - возмутилась бабушка одного из школьников Елена Гугалинская. -Меня интересует, а где расчет калорийности питания. Президент выделил деньги на горячие обеды для малообеспеченных детей. А это что? Полнейшее нарушение закона».

Она обратилась к директорам учебных заведений и руководству ООО «Школьник» с вопросом, как они подготовились к началу учебного года в вопросе питания.

Администрация района ответила в комментарии стандартным текстом.

В нем сказано следующее: «Учащимся начальных классов предоставляется горячий завтрак в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 марта 2020 года. Учащимся начальных классов из малоимущих семей предоставляется горячий завтрак и завтрак в рамках программы «Адресная социальная помощь». Обед учащиеся могут приобрести с 12 часов».

Такой ответ жители сочли отпиской и возмутились.