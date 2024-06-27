Жители отдаленного района Петрозаводска довольны новым маршрутом

С 1 июля на три автобусных маршрута в Петрозаводске – № 5, 14 и 29 – должны вернуться старые перевозчики. Место удобных голубых автобусов компании «ТрансБалт» вновь займут машины прежних маршрутчиков: так решил суд.

Такая перспектива меньше всего радует жителей отдаленных районов города, которые за последний год успели привыкнуть к новому качеству перевозок. Люди боятся, что теперь всё вернется к прежнему состоянию: на линию выйдут разваливающиеся на ходу автобусы, водители которых не будут соблюдать расписание. Попасть из отдаленного района в центр города вновь станет практически невыполнимой задачей.

Жители района Сулажгорский кирпичный завод обратились к главе города Инне Колыхматовой с просьбой не допустить такого поворота событий.

И решение у администрации Петрозаводска нашлось довольно быстро: на этой неделе стало известно, что в Петрозаводске появится еще один автобусный маршрут – № 30. Он свяжет СКЗ с Сулажгорой, Первомайским, Центром, Перевалкой и Кукковкой.

В среду для жителей СКЗ устроили тестовую поездку по новому маршруту. Пассажирами стали не только представители местной инициативной группы, но и глава Петрозаводска.

В пути у жителей СКЗ была возможность поделиться с Инной Колыхматовой мнением о том, какой перевозчик им нужен. В один голос они утверждали, что старые маршрутчики со своей работой справлялись очень плохо.

При старых перевозчиках автобусы ходили раз в два часа, часто ломались, могли просто уйти с линии,

– рассказала жительница района Александра Дианова.

Ее сын Егор, который учится в 14-й школе в районе Первомайского проспекта, подтверждает: добираться до учебы раньше было очень сложно. На линии часто находилась всего одна маршрутка, интервалы между автобусами были огромными. Чтобы вернуться с учебы домой, приходилось подстраиваться под их нерегулярное движение. Спасал только чат, который завели жители района: севший в автобус человек писал в него, что маршрутка выехала с конечной.

Ситуация изменилась к лучшему с приходом голубых автобусов. Новый перевозчик работал по брутто-контракту и поэтому гораздо строже соблюдал расписание. Движение стало регулярным, поездки в школу и обратно перестали быть приключением.

Егор и его мама надеются на новый маршрут и называют его очень удобным. До школы, где учится подросток, от одной из остановок – несколько минут ходьбы. Недалеко от маршрута и Петровский Дворец, куда ходит на занятия младшая сестра Егора.

Городские власти и специалисты РОСДОРНИИ специально разрабатывали новый маршрут так, чтобы он проходил через максимальное количество социальных объектов. Помимо школ и учреждений дополнительного образования это городская поликлиника № 3 (к ней приписано большинство жителей СКЗ), отделение городской детской поликлиники на улице Жуковского, Петрозаводский государственный университет, Республиканская больница имени Баранова и онкологический диспансер. Именно поэтому в городской администрации новый маршрут называют социальным.

Важно, что с этим названием согласны сами жители СКЗ.

Очень социально значимый маршрут для нас получается,

– говорит Александра Дианова, детям которой теперь не придется часами ждать автобуса, чтобы вернуться домой с занятий.

Полностью 30-й маршрут выглядит так:

Подсочная улица – Суоярвское шоссе – Сулажгорская улица – Новосулажгорская улица – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Гоголевский путепровод – Лососинское шоссе – Лесной проспект –Комсомольский проспект – улица Ровио – улица Лыжная.

Удобство 30-го маршрута во многом объясняется тем, что при работе над ним специалисты прислушивались к мнению жителей отдаленного района.

Идею маршрута подсказами сами горожане. Жители часто писали нам, что не хватает маршрутов, чтобы можно было без пересадок добраться до школ, до социальных объектов, до поликлиник.

– говорит Инна Колыхматова.

В случае с Сулажгорским кирпичным заводом ситуация осложняется тем, что до района в принципе сложно добраться. Даже таксисты не всегда соглашаются сюда ехать, а если и соглашаются, поездка обходится в несколько сотен рублей. При этом район активно развивается, говорит представитель инициативной группы местных жителей Фаина Елисеева. На СКЗ становится всё больше молодых семей, у многих из них по несколько детей. Надежное транспортное сообщение с другими районами просто необходимо.

По словам Инны Колыхматовой, городские власти понимают, что аналогичные проблемы нужно будет решать и в других отдаленных районах Петрозаводска – особенно после ухода «ТрансБалта». Но нужно с чего-то начинать. Глава города добавляет, что уже этот маршрут будет удобен не только для жителей СКЗ. 30-й автобус не только соединит Сулажгорский кирпичный завод с Центром, но и, например, позволит доехать от Республиканской больницы до Кукковки без пересадок.

На следующей неделе администрация Петрозаводска объявит аукцион на организацию перевозок по новому маршруту. К перевозчику предъявят строгие требования: автопарк должен быть в хорошем состоянии, а у пассажиров должна быть возможность отслеживать движение автобусов через приложение «Умный транспорт» и оплачивать проезд через терминал.

Но главное – перевозчик будет работать по брутто-контракту. В Петрозаводске эта система уже хорошо себя зарекомендовала. Ее преимущество в том, подчеркивает Инна Колыхматова, что городские власти смогут по-настоящему контролировать перевозчика и штрафовать его за выявленные нарушения. А сам перевозчик в свою очередь не сможет поднимать стоимость проезда без согласия администрации.

Во время тестовой поездки жители СКЗ упомянули, что дополнительным плюсом нового маршрута для них стала бы возможность ездить по проездным билетам. Понятно, что частные перевозчики такую опцию пассажирам вряд ли предоставят.

Впрочем, по словам Инны Колыхматовой, бороться за выход на социальный маршрут точно будет муниципальное предприятие «Городской транспорт». Это стало возможным благодаря тому, что власти республики согласились передать предприятию десять автобусов, которые можно будет использовать на городских маршрутах. Как раз на одном из них и прошла тестовая поездка в среду.

Жители СКЗ, к слову, автобусом тоже остались довольны. Молодые мамы, например, оценили просторную площадку в задней части машины – у пассажиров с колясками проблем не будет.

Самое главное – мы сейчас ехали и радовались: есть возможность нашим детям посещать школы, университет, учреждения дополнительного образования: мы музыкальную школу проехали, школа искусств недалеко. Это очень здорово. И очень важно, что буквально в шаговой доступности поликлиника № 3, куда в основном наши жители прикреплены, аптеки рядом, отделения банка. Спасибо городской администрации за то, что интересуются нашим мнением, идут на контакт. Вместе мы всего добьемся,

– перечисляет Фаина Елисеева.

Источник фото: Администрация Петрозаводска