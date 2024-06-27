27 июня 2024, 12:13
Вторая группа карельских школьников отправилась отдыхать на юг
В Анапе проведут летние дни 98 ребят из арктических районов республики
Вторая группа школьников из арктических районов Карелии отправилась на отдых в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и спорта РК.
Группа состоит из 98 ребят. Они будут отдыхать в Анапе. Карельские школьники станут участниками второй смены лагеря «Зори Анапы». Путевки для них – совершенно бесплатные.
Для ребят подготовлена разнообразная программа с кружками, тематическими мероприятиями, танцами на летней эстраде и крытым кинотеатром. На территории лагеря действуют профессиональный открытый бассейн, а также тренажерная и спортивные площадки на свежем воздухе. // Фото «Петрозаводск говорит»