27 июня 2024, 11:54
Незаконно установленные объекты снесут на Древлянке
Мэрия распорядилась убрать с улицы Попова девять конструкций
Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередные объекты в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
На этот раз власти города решили, что должны быть демонтированы девять конструкций, установленных на улице Попова. Владельцы извещены о необходимости сноса.
Освободить самовольно занятые земельные участки владельцы объектов должны своими силами до 10 июля. // Фото мэрии Петрозаводска