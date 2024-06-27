Незаконно установленные объекты снесут на Древлянке

Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередные объекты в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На этот раз власти города решили, что должны быть демонтированы девять конструкций, установленных на улице Попова. Владельцы извещены о необходимости сноса.

Освободить самовольно занятые земельные участки владельцы объектов должны своими силами до 10 июля. // Фото мэрии Петрозаводска