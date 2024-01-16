Жители Новой Вилги остались без света

С утра в Новой Вилге возникли проблемы с электричеством.

«Света нет, воды нет, амбулатория не работает, магазины не работают, школа и сад не работают»,

- негодуют в сообществе «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина».

В паблике сигнализируют, что проблемы со светом начались в шесть утра.

«При неоднократном выключения и включения электричества по улице Центральная 9 в 6 утра, у меня перегорела бытовая техника и мобильный телефон»,

- посетовала местная жительница.

Представитель регионального филиала «Россети Северо-Запад» Анастасия Кликачева в комментариях сообщила, что энергетики восстанавливают электроснабжение в поселке Новая Вилга после отключения воздушной линии 10 кВ. Она также добавила, что специалисты выехали сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. При этом она не уточнила сроки, когда в населенный пункт вернется электричество, но указала телефон горячей линии.

В комментариях пишут, что электричество планируют включить до 14:00. Местные жители устали от перебоев со светом и в шутку предлагают ехать в офис «Россетей», чтобы погреться, помыться и сходить в туалет. Также предлагают написать заявление, собрать подписи и обращаться в прокуратуру.

«Село растет, население множиться, дома строить позволяют, значит и электричество должно быть соответствующим», - пишут в сообществе. // фото «Петрозаводск говорит»