Водителей предупредили о пробке в месте аварии в Петрозаводске

На Суоярвском шоссе сегодня утром произошла авария. Водителей предупредили о пробке.

Паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» со ссылкой на очевидца сообщает о столкновении рядом с дорожным знаком «Петрозаводск» на шоссе. По информации источника, одного человека увезла «скорая».

«ДТП, два автомобиля, зажатый. Пострадавшая доставлена в РБ СЭМП», - сказано в сообществе. // фото «Петрозаводск говорит»