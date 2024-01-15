15 января 2024, 13:03
Соцсети

Троллейбус с огоньком без пассажиров вызвал споры в сети

Петрозаводчане объяснили, что троллейбус не загорелся, а отогревался

Троллейбус, в котором не было пассажиров, но в отсеке был виден огонек, вызвал споры в соцсети. Городской транспорт остановился за остановкой на улице Правды.

Очевидец предположил, что троллейбус загорелся. Соответствующее видео водитель опубликовал в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях его поправили, сообщив, что таким образом троллейбус отогревают.

«Он не горит, а отогревается»;

«Тока»

«Зато весело, под музычку греется». // фото скриншот

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новости петрозаводска
троллейбус