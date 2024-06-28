28 июня 2024, 20:16
Жители микрорайона Петрозаводска ходят по пояс в траве
Жители микрорайона «Рыбка» требуют выкосить траву в сквере
Петрозаводчане из микрорайона «Рыбка» пожаловались на то, что он зарастает травой. Свое возмущение они через паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» высказали городским властям.
Люди считают, что чиновники не заботятся о качестве жизни людей, при этом строят новые дома и докладывают, что все хорошо.
- Ходим в траве по пояс, как в отдаленной от цивилизации заброшенной деревне!
– написали горожане.
Они спрашивают, когда начнут косить траву в «Пограничном сквере».
- Еще совести хватает в официальных документах сквером называть эту запущенную и заросшую травой территорию!
– возмущаются люди.
Они просят мэрию организовать покос травы 2 – 3 раза в сезон. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте