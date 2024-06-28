Жители микрорайона Петрозаводска ходят по пояс в траве

Петрозаводчане из микрорайона «Рыбка» пожаловались на то, что он зарастает травой. Свое возмущение они через паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» высказали городским властям.

Люди считают, что чиновники не заботятся о качестве жизни людей, при этом строят новые дома и докладывают, что все хорошо.

- Ходим в траве по пояс, как в отдаленной от цивилизации заброшенной деревне!

– написали горожане.

Они спрашивают, когда начнут косить траву в «Пограничном сквере».

- Еще совести хватает в официальных документах сквером называть эту запущенную и заросшую травой территорию!

– возмущаются люди.

Они просят мэрию организовать покос травы 2 – 3 раза в сезон. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте