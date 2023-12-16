Жители Медвежьегорска пожаловались Путину на разваливающийся морг

Паблик «Медвежьегорск Online» рассказал об обращении жителей Медвежьегорска к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ненадлежащем состоянии патологоанатомического отделения.

Вопрос во время прямой линии Путина не прозвучал. Но минздрав Карелии сообщил, что ремонт здания патологоанатомического отделения 1971 года постройки признан нецелесообразным из-за значительного износа здания. Принято решение о приобретении нового модульного здания морга.

Такой двухсекционный морг, отвечающий современным требованиям, установлен и функционирует в Сегежской ЦРБ. Он был приобретен в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Сумма, необходимая для приобретения нового морга, составляет 44-50 млн рублей. Так как средства на эти цели в республиканском бюджете на 2024, 2025 и 2026 годы не предусмотрены, минздравом Карелии было направлено письмо в минздрав России с просьбой выделить средства на приобретение модульного морга. Подготовлено еще одно письмо в минздрав России. // Фото: freepik.com.