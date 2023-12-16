Жители Петрозаводска меряются сосульками

Петрозаводчане продолжают меряться сосульками. На звание района с самыми большими сосульками претендует Первомайский микрорайон.

"Первомайский пр, д.54а,сосулька уже почти с полстекла первого этажа",

- фото и сообщение появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Ранее глава карельских профсоюзов Илья Косенков предупреждал горожан об огромных сосульках на Антикайнена.

"Люди, будьте аккуратнее! Смотрите наверх! Вот такие красивые штуки с человеческий рост висят, например, на Антикайнена, 13",

- написал на своей странице профсоюзный лидер.

Через несколько дней сосульки на улице Антикайнена исчезли. // Фото: Подслушано в ПТЗ, Илья Косенков.