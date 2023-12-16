Владимир Любарский удалил страницу в ВКонтакте

Сегодня бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский удалил свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Его многочисленные подписчики остались без стихов и других интересных сообщений.

Владимир Любарский сообщил, что его страница была создана, когда он стал мэром столицы Карелии, а сейчас она потеряла свою актуальность.

Любарский поблагодарил всех за внимание к его постам и поздравил всех с наступающим Новым годом. // Фото: Владимир Любарский.