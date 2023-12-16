В Петрозаводск прибыли подержанные троллейбусы из Питера

На муниципальное предприятие «Городской транспорт» доставлены 10 из 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга. Это подарок губернатора северной столицы - троллейбусы с пробегом.

В паблике предприятия показали и салон одного из троллейбусов.



До выпуска на маршруты предстоит их техническое обслуживание и обкатка, во время которой водители предприятия осваивают особенности управления этими моделями троллейбусов, сообщили в ПМУ «Городской транспорт».

Подержанные троллейбусы из Санкт-Петербурга поступают не только в Петрозаводск, но и в другие российские города. // Фото: ПМУ «Городской транспорт».