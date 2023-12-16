Карельская деревня вошла в топ-7 самых живописных уголков России

Карельская деревня Кинерма вошла в семерку самых живописных деревень России. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Кинерма — карельская деревня, известная уже больше пяти веков, — настоящий музей под открытым небом. Дома расположены необычным образом — по кругу с ориентацией на часовню",

- оценили необычность карельской деревни эксперты.

Впрочем, деревня Кинерма не только самая красивая, но и самая дружная. Жители брендовой деревеньки дружно трудятся на субботниках, отмечают деревенские праздники, делятся между собой пойманной рыбой и урожаем с огорода.

Самыми живописными деревнями в России признаны Старая Ладога в Ленинградской области и Кимжа в Архангельской области. // Фото: Петрозаводск говорит.