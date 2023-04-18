Дух Карелии живет в Кинерме

Текст: Алина Гапеева

За простыми словами кроется вся соль жизни. Горстка местных жителей старается сохранить самобытную архитектуру, уникальный ландшафт и сельский уклад от влияния времени в старинной деревеньке.

Стержень деревни

Жители брендовой деревеньки дружно трудятся на субботниках, отмечают деревенские праздники, делятся между собой пойманной рыбой и урожаем с огорода. Деревня Кинерма не только самая красивая, но и самая дружная.

Вот, к примеру, прошлым летом жители Кинермы всей деревней отметили 90-летний юбилей Ивана Алексееича Ершова – коренного жителя. Праздничный стол накрыли сообща, прямо на улице. Виновник торжества и гости слушали песни хора, приехавшего из поселка Пряжа. Артисты пели так душевно, что Иван Алексеевич искренне поверил шутке дочери, якобы певунов сам Малахов прислал из Москвы. Где еще такое встретишь?

Поистине, дядя Ваня пользуется всеобщим уважением. Местные его называют «наш стержень». Ни одно дело без него не обходится. Он зарекомендовал себя как отличный плотник – всю жизнь прожил с инструментами в руках. Многие дома в Ведлозерском поселении построены из материала, который прошёл, как он сам говорит, через его коленки. Сейчас, конечно же, у мастера руки уже не те, но ценный совет всегда готов дать. Вспоминается недавний случай. В прошлом году приехали мастера из Петрозаводска реставрировать крыльцо часовни Смоленской Божьей Матери.

- Были ли ворота перед входом на территорию храма?

- Были. Стояли двускатные ворота. На калитке еще замок висел, - вспомнил детали постройки старожил.

За ходом дела опытный плотник подолгу наблюдал из окна (древний храм стоит аккурат напротив его дома). По окончании реставрационных работ Иван Алексеевич заключил, что все сделано по уму. А вот к строительству деревенского колодца он сам приложил руку. Соорудить сруб для любого плотника – дело нехитрое, а сохранить родник – искусство потребуется.

«Венцы надо ставить так, чтобы водоносную жилу не забило»,

- со знанием дела поделился Иван Алексеевич.

В свое время мужчина входил в число самых завидных женихов. Белозубая улыбка, копна густых волос, а в руках – гармонь. Девчонки таяли от жгучего взгляда первого парня на деревне. Ни один деревенский праздник не проходил без его наигрышей: «Кадриль», «Яблочко», «Краковяк». Эх…

- Люся, неси гармонь! – поддавшись теплым воспоминаниям, обратился к дочери пожилой мужчина. Его пальцы сейчас непослушны, но при этом помнят каждую клавишу.

Он любил играть для своей жены Анны карельские мелодии. В стенах этого дома выросли его двое детей, жили родители и прародители. Огромная матушка-печь немного сгорбилась, но все также помнит аромат горячего хлеба. За 260 лет дом, где живет потомок Ершовых, никогда не пустовал, и хозяева не отпускали гостя, не напоив чаем. Согласно традиции предков, пожилой карел очередной раз щедро угощал гостей чаем.

За чаепитием он рассказал много интересного об истории Кинермы – радостного и не очень. От него исходила какая-то удивительная энергия. Очевидно, что Иван Алексеевич имеет внутренний стержень, который поддерживает окружающих.

«Кинерма будет жить всегда!»,

- подытожил пожилой карел, вкладывая в слова особый смысл.

Проводив гостей, он снова занял удобный наблюдательный пост у окна.

Американцы

Два года назад число местных жителей в Кинерме увеличилось в пять раз и достигло 15 человек. Настоящий демографический взрыв в карельской глубинке связан именно с появлением «американцев». Чета Притупов воспитывает шестерых сыновей и двух дочерей в возрасте от 2 до 18 лет.

Супруги Павел и Бетси приехали в Карелию из США больше десяти лет назад. Сначала жили в Петрозаводске, потом в Ведлозере, и лишь недавно поселились на постоянной основе Кинерме.

Сам глава большого семейства Павел Притуп родом из Сибири. В 90-е годы 20 века он выучил английский язык и поступил в один из университетов Америки на факультет международных отношений, где получил экономическое образование. Там же, за океаном, освоил плотницкое дело. В стенах учебного заведения он встретил будущую жену. За несколько лет пребывания в Америке Павел так и не успел привыкнуть к другой стране: на чужбине он чувствовал себя как в гостях, его постоянно тянуло домой – в Россию. Жить на русском севере стало мечтой плотника. Павел решил перевезти семью «на свой берег», а молодая жена поддержала решение мужа.

Ведение домашнего хозяйства в деревенских условиях Бетси далось нелегко – она училась носить воду из колодца, топить печь, делать запасы на зиму. Кстати сказать, азы домоводства она освоила быстро, а великий и могучий русский язык дается ей непросто - она его осваивает по сей день.

Сейчас «американцы» вросли корнями в деревенскую жизнь – завели кур, коз и овец.

Кроме того, Павел занимается строительством и развитием ремесленного туризма в Карелии. Проводит мастер-классы, на которые съезжаются плотники со всей страны, делится новой технологией строительства домов. Свой многолетний опыт он передает сыновьям. Парням в жизни все пригодится.

То фестиваль, то праздник

Надежда Калмыкова – личность известная. Она не первый раз рассказывает дотошному журналисту, что Кинерме минуло 527 лет, в ней всего 15 домов, только три из них – жилые. Женщина сто пятый раз объясняет, что уникальность Кинермы состоит в том, что 10 частных домов относятся к памятникам архитектуры. Дома все частные, и сохранять культурное наследие должны сами хозяева – государство здесь не помощник.

Эту энергичную женщину по праву можно назвать «двигатель культуры». По инициативе Надежды Калмыковой Кинерма в 2016 году вошла в ассоциацию самых красивых деревень России. С тех пор в глубинку тянутся вереницы туристических автобусов посмотреть на жемчужину Севера и окунуться в карельский колорит.

- У нас то кино, то шоу, то экскурсия, - говорит Надежда.

Женщина объясняет, что ей очень хотелось, чтобы малая родина ее мамы не исчезла с карты России. Вот и приехала горожанка возрождать край предков, где и сегодня случаются чудеса.

«Иногда утром выйдешь на крыльцо, а на пороге лежит поленница из кабачков, которая за ночь выросла»,

- смеется «хозяйка» деревни.

Щедрость местных жителей не соизмерить ни с чем. Впрочем, муж Надежды тоже часто делится с соседями пойманной рыбой. С давних пор у народа Севера существовал мудрый обычай помощи друг другу. В Кинерме поддержка друг друга чувствуется особенно.

Жемчужина Севера

Сейчас деревня Кинерма почти у каждого на слуху. Еще каких-то двадцать лет назад о маленькой карельской деревеньке знали лишь немногие. Жил в ней постоянно один-единственный житель Иван Ершов, да летом приезжали дачники. Из удобств только свет и вода в роднике. Впрочем, о благах цивилизации здесь редко вспоминают. Можно прожить и без интернета. А магазины и ФАП есть в Ведлозере - до них рукой подать.

В настоящее время в центре деревни выстроена новенькая деревянная сцена (на месте бывшего дома). Она служит концертной площадкой для различных мероприятий глубинки. К примеру, прошлым летом в Кинерме дал концерт фортепианной музыки мировая знаменитость Сергей Саратовский. На фоне живой декорации природы под стрекотание кузнечиков звучали произведения Баха, Рахманинова, Шопена. Гости праздника были в восторге.

Жители деревни строили сцену на средства гранта ТОС и за счет собственных вложений.

«Мы находимся в отдаленности от города, но не от культуры»,

- сказал организатор концерта Павел Притуп. Как раз он и взял под свое крыло организацию строительства сцены.

В рамках плотникого мастер-класса активисты возвели крытый павильон над сценой. На очередной мастер-класс плотницкого мастерства приехали его друзья и знакомые. На протяжении недели в карельской деревеньке раздавались звуки топора, пил и веселые голоса строителей. Как говорится, начало положено. Этим летом Павел планирует продолжить благоустройство концертной площадки.

Интересно будет знать, что в июле 2018 года в деревне Кинерма был заложен яблоневый сад – событие значимое и доброе. Представителем каждого рода жителей Кинермы была посажена яблоня. Да вот беда, родовыми деревьями полакомились козы. Коза - она и в Африке коза, что с нее взять? А вот хозяину животных работы прибавилось. Теперь мужчина будет восстанавливать утраченный сад и делать вокруг него ограду.

Сегодня самая красивая по статусу деревня полна жизни: пеньем птиц, звенящей тишиной и ароматами весеннего воздуха. От здешних пейзажей дух захватывает. Выглядит она удивительно: вокруг церквушки хаотично раскиданы старинные дома, а в сугробах спрятался колодец с ключевой водой.

Здесь не увидишь домов, скованных современным сайдингом и металлочерепицей. Если переодеть местных жителей в одежду прошлого века — покажется, будто реально попал в далёкое прошлое.