Петрозаводчане возмущены движением автомобилей по улице Сорокская

Интенсивное движение автомобилей по улице Сорокской возмущает горожан. Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"Обычное утро на Сорокская. День ничем ни отличается. Поток машин, объезжающих светофоры и камеры на Железнодорожной, тянется на половину улицы. Тут нет места пешеходам. Торопыги водители, нарушая пдд 17.4 , сворачивают во дворы, сокращая путь сквозным проездом",

- пишет подписчик сообщества.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что на обращение администрации о запрете въезда на ул. Сорокскую со стороны ул. Шотмана с целью исключения сквозного проезда дважды было отказано ГИБДД.

Также городская администрация отмечает, что тротуары частично располагаются на придомовых территориях (их нужно только заасфальтировать), территория вдоль дороги ближе к Первомайскому проспекту также является придомовой, соответственно устройство тротуаров на ней - прерогатива собственников. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».