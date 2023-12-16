Стало известно, что сгорело в горнолыжном центре «Ялгора»

В пятницу 15 декабря, около девяти чесов вечера стало известно о пожаре в горнолыжном центре «Ялгора». Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Ялгора горит…», — написал подписчик сообщества.

В МЧС Капелии сообщили, что на место пожара выехали семь спасателей и две автоцистерны.

Как рассказали нашему изданию сотрудники горнолыжного комплекса и центра активного отдыха «Ялгора», сгорело подсобное помещение, в котором хранились различные инструменты.

Обстоятельства произошедшего и виновники пожара устанавливаются. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии».