16 декабря 2023, 08:45
Стало известно, что сгорело в горнолыжном центре «Ялгора»
Огонь полыхал в популярном месте Карелии в пятницу вечером
В пятницу 15 декабря, около девяти чесов вечера стало известно о пожаре в горнолыжном центре «Ялгора». Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Ялгора горит…», — написал подписчик сообщества.
В МЧС Капелии сообщили, что на место пожара выехали семь спасателей и две автоцистерны.
Как рассказали нашему изданию сотрудники горнолыжного комплекса и центра активного отдыха «Ялгора», сгорело подсобное помещение, в котором хранились различные инструменты.
Обстоятельства произошедшего и виновники пожара устанавливаются. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии».