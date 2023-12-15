Водителям рассказали, где не нужно парковаться этой ночью

В ночь на 16 декабря снегоуборочные работы в Петрозаводске планируют проводить по четной стороне улицы Попова и по четной стороне Березовой аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей попросили обращать внимание на запрещающие остановку и стоянку дорожные знаки и информационные таблички.

Припаркованные с нарушениями автомобили будут мешать работе снегоуборочной техники, поэтому их эвакуируют. // фото: ГИБДД Петрозаводска