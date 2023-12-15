15 декабря 2023, 20:15
Водителям рассказали, где не нужно парковаться этой ночью
Оставленные на двух улицах Петрозаводска автомобили увезут на штрафстоянку
В ночь на 16 декабря снегоуборочные работы в Петрозаводске планируют проводить по четной стороне улицы Попова и по четной стороне Березовой аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Водителей попросили обращать внимание на запрещающие остановку и стоянку дорожные знаки и информационные таблички.
Припаркованные с нарушениями автомобили будут мешать работе снегоуборочной техники, поэтому их эвакуируют. // фото: ГИБДД Петрозаводска