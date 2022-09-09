Жители Мариуполя признательны сотрудникам суоярвской полиции

Жители Мариуполя выразили признательность сотрудникам полиции, которые оказали им быструю и квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Автор письма благодарит начальника и работников миграционного пункта ОМВД России по Суоярвскому району за исчерпывающую информацию и профессиональную помощь в подготовке документов, необходимых при оформлении российского гражданства и водительского удостоверения.

«Благодаря вниманию и человеческому отношению в этот сложный период жизни для нашей семьи были решены очень важные вопросы»,

- говорится в письме. Фото: pxhere.