Сирень, кизильник и другие деревья высадили в Петрозаводске

В Петрозаводске проходят осенние посадки деревьев и кустарников. Так, на Неглинской набережной усилиями сотрудников музея-заповедника «Кижи» появились кусты сирени и кизильника, а ранее управление Минюста организовало посадку 23 рябин на улице Защитников Донбасса, собщили в пресс-службе мэрии.

В рамках сразу двух всероссийских общественных инициатив – «Зеленая Россия» и «Лес Победы» территорию в квартале исторической застройки на Неглинской набережной и до дома лесничего Кучевского украсили 16 саженцев сирени и 16 саженцев кизильника.

Напомним, накануне новые саженцы также появились и в других местах города – на Санкт-Петербургской аллее 23 липы посадили глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На прошлой неделе карельские судьи и Глава региона приняли участие в экологической акции на аллее 300-летия Петрозаводска. Здесь будут расти рябины, черемухи, ивы, вязы, вечнозеленые сосны и голубые ели. Фото: petrozavodsk-mo.ru.