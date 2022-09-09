Музеи Карелии преображаются

В рамках нацпроекта «Культура» четыре музея - в Кеми, Олонце, Куркиеки и Беломорске - улучшают свое оснащение, сообщили в пресс-службе правительства региона. Кроме того, Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков получил мультимедийную аппаратуру, мольберты и огнестойкие стеллажи.

«Наш музей располагается в историческом здании, купеческом доме, где очень крутые узкие лестницы. Нам было неудобно переносить тяжелые столы для создания дополнительного рабочего пространства. Сейчас у нас есть легкие столы-трансформеры, которые уже применяем на мастер-классах. Также появился современный манекен, его удобнее одевать, плюс сам каркас гибкий, поэтому выглядит реалистичнее. Конечно, новое оборудование дает нам больше возможностей для создания интересного контента, мобильных выставок, которые понравятся местным жителям и туристам»,

- поделилась руководитель музея Ирина Романова.

Новыми красками заиграет Куркиекский краеведческий центр Лахденпохского района. Благодаря нацпроекту здесь установлены оригинальные витражные панно в технике «тиффани». Основой для разработки красочного дизайна модульных композиций послужили артефакты из археологический коллекций музея. С помощью современного осветительного оборудования, разработанного в мастерской «Русский витраж», в музее будут проходить интерактивные игры и квесты для детей и молодежи. Фото: gov.karelia.ru.