Жители Ляскеля записали видеопоздравление с Днем Карелии

В последние годы глава республики смещает сроки празднования Дня Карелии то туда, то сюда. Граждане уже путаются, когда же приходит этот день.

Но самых преданных Карелии людей все-таки не сбить с толку. И день рождения своей малой родины они отмечают добровольным трудом на общее благо.

Вот какое трогательное видеопоздравление с Днем Карелии нам прислали из посёлка Ляскеля. Там сегодня прошёл субботник по благоустройству и озеленению. От его участников - самые теплые слова поздравления. (Видео)