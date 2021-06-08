08 июня 2021, 20:15
Общество

Жители Ляскеля записали видеопоздравление с Днем Карелии

В посёлке Ляскеля состоялся субботник по благоустройству в честь Дня республики

В последние годы глава республики смещает сроки празднования Дня Карелии то туда, то сюда. Граждане уже путаются, когда же приходит этот день. 

Но самых преданных Карелии людей все-таки не сбить с толку. И день рождения своей малой родины они отмечают добровольным трудом на общее благо. 

Вот какое трогательное видеопоздравление с Днем Карелии нам прислали из посёлка Ляскеля. Там сегодня прошёл субботник по благоустройству и озеленению. От его участников - самые теплые слова поздравления. (Видео) 

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Метки: 
Карелия
день карелии
поселок Ляскеля
праздник
субботник
благоустройство
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граждане