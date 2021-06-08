Жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Жителей Карелии приглашают пройти военную службу по контракту в войсках Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидатам должно быть от 19 до 35 лет, они должны быть физически развитыми и иметь основное общее образование (9 классов). Обязательное условие - отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности.

Денежное довольствие составит от 42 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания (повар).

Призыв осуществляется только через Петрозаводск. Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru. Фото Росгвардии