На набережной Петрозаводска установлен масонский символ

На набережной Петрозаводска установлена небольшая пирамида, выточенная из камня рапакиви. Ее установили строители набережной Петрозаводской губы Онежского озера

Материал - очень красивый гранит, которым облицованы каналы Санкт-Петербурга. Характерно, что строители для знака выбрали именно форму пирамиды. Этот символ начал в Карелии устанавливать еще Петр I, начавший строительство Осударевой дороги в 1702 году.

Его войска перед походом нанесли огромный земляной вал в Белом море у поселка Нюхча. Но форму выбрали именно пирамидальную. Довели Осудареву дорогу до Повенца – верхний берег Онежского озера. И если посмотреть на герб Повенца, то и там мы увидим масонский символ – пирамиду. Можно добавить, что в Петрозаводске жило много знаков, отсылающих к масонам. Даже в православном Крестовоздвиженском храме Петрозаводска на Зареке есть в стене захоронение масона. Это очень интересная и неисследованная страница Карелии – масоны и Олонецкая губерния. (Видео)