08 июня 2021, 17:30
Общество

На набережной Петрозаводска установлен масонский символ

Почему для знака на Онежской набережной выбрана форма пирамиды

На набережной Петрозаводска установлена небольшая пирамида, выточенная из камня рапакиви. Ее установили строители набережной Петрозаводской губы Онежского озера

Материал - очень красивый гранит, которым облицованы каналы Санкт-Петербурга. Характерно, что строители для знака выбрали именно форму пирамиды. Этот символ начал в Карелии устанавливать еще Петр I, начавший строительство Осударевой дороги в 1702 году.

Его войска перед походом нанесли огромный земляной вал в Белом море у поселка Нюхча. Но форму выбрали именно пирамидальную. Довели Осудареву дорогу до Повенца – верхний берег Онежского озера. И если посмотреть на герб Повенца, то и там мы увидим масонский символ – пирамиду. Можно добавить, что в Петрозаводске жило много знаков, отсылающих к масонам. Даже в православном Крестовоздвиженском храме Петрозаводска на Зареке есть в стене захоронение масона. Это очень интересная и неисследованная страница Карелии – масоны и Олонецкая губерния. (Видео)

Обсудить
просмотр
188488
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
набережная
пирамида
масоны
История
краеведение