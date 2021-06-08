МЧС предупредило жителей Карелии о высокой пожарной опасности

Теплая сухая погода значительно увеличила риск возникновения лесных пожаров в Карелии. Предупреждение об этом выпустило МЧС по РК.

По данным ведомства, 10 июня в Пудожском, Калевальском и Суоярвском районах, а 11-12 июня - в большинстве районов Карелии устанавливается высокая пожарная опасность четвертого класса.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112.