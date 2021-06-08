Официальный уровень безработицы в Карелии снизился вдвое

На заседании комитета ЗС РК по здравоохранению и социальной политике депутатам рассказали о ситуации на рынке труда. По информации на 1 июня 2021 года в Карелии насчитывается 8,3 тысячи безработных граждан, стоящих на учете в органах службы занятости.

Официальный уровень безработицы снизился до 2,3%. В январе 2021 года уровень безработицы составлял 4,4%. С помощью службы занятости с января по май 2021 года нашли работу 4,6 тысячи человек. На 1 июня в Карелии имеется 6343 вакансии. Если в начале года на одну вакансию претендовало 2,6 безработных, то сейчас - 1,5.

При этом общая безработица, в отличие от официальной, в Карелии составила в апреле 7,6% от численности рабочей силы, а в начале года этот показатель составлял 8,5%. Фото twimg.com