Жители коттеджного поселка просят остановить махинации с землей

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жители коттеджного поселка Северные просторы, расположенного рядом с Петрозаводском в районе деревни Бесовец, на протяжении нескольких лет пытаются отстоять сосновый бор, который граничит с лесным фондом. Сосновый лес служит естественной защитой жилых домов от шума пролегающей рядом федеральной автомагистрали. Но, опасаются жители коттеджного поселка, сосновый бор в ближайшее время могут уничтожить.

Председатель ТСН «Северные просторы» Игорь Пальцев обратился к Главе РК Артуру Парфенчикову с просьбой прекратить спекуляции с землей сельскохозяйственного назначения и остановить вырубку соснового леса. В своем письме Пальцев напомнил историю почти четырехлетней борьбы граждан за сохранение защитной полосы.

Проблемы начались в 2018 году, когда на территории лесного массива стали выделять земельные участки. Земля была выделена под ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). По закону получить землю под ЛПХ можно без проведения аукционов и торгов.

В феврале 2020 года жители коттеджного поселка Северные просторы направили обращение главе РК Артуру Парфенчикову с просьбой помочь сохранить сосновый бор. Под письмом поставили свои автографы 385 граждан.

Еще одно обращение было направлено в 2021 году. Планировалось провести встречу граждан с заместителем премьер-министра Республики Карелия Дмитрием Родионовым, но она так и не состоялась.

«Используя лазейки законодательства, частные лица (от риэлторов «Любимый дом», К.Цыганаш) без проведения аукционов и торгов, без публикаций в СМИ за символические деньги (расходы на межевание) получили несколько гектаров соснового леса, окружающего ТСН «Северные просторы». Земельные участки были предоставлены в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, что дало арендаторам право на осуществление вырубки соснового бора. Эти лица никак не связаны с сельскохозяйственной или огороднической деятельностью. Да и данные участки не являются полями или огородами и представляют собой сосновый лес высокой природоохранной ценности с возрастом не менее 80 лет, на котором произрастают в т.ч. краснокнижные растения, что исключает ее хозяйственное использование, включая все виды рубок (данное заключение подтверждается Отчетом Института леса КарНЦ РК)»,

- отмечает в своем обращении к Главе РК Игорь Пальцев.

По его информации, отдельные участки в настоящее время уже оформлены в собственность.

«Это позволяет менять их вид разрешенного использования и осуществлять вырубку и застройку. На Авито появились объявления об их продаже (40 соток - за 8 млн руб.)",

- сказано в обращении.

Игорь Пальцев убежден, что нельзя выделять вековой лес для ведения огородничества. Тем более, что истинной целью подобного «огородничества» является вырубка леса с последующей перепродажей земли для застройки жилыми домами.

После многочисленных обращений жителей коттеджного поселка в различные инстанции активность риэлторов удалось приостановить. Около 100 соток были переведены в рекреационную зону.

Однако, как полагает Пальцев, из-за действий чиновников Прионежской администрации договоры аренды нескольких земельных участков, предоставленных для ведения ЛПХ, так и не удалось расторгнуть. Не удалось перевести в рекреационную зону и участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1356, который граничит с лесным фондом.

«Вызывает возмущение небрежность в работе Прионежской администрации. Не преднамеренно ли совершаются эти ошибки? Из-за того, что администрация не уведомила арендатора смежного участка К.Цыганаш о проведении публичных слушаний при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015514:1356, постановление о предоставлении такого разрешения признано судом 02.12.21г. недействительным. Отсутствие такого разрешения, вероятнее всего, приведет к удовлетворению иска К. Цыганаша о признании недействительным договора аренды, заключенного между ТСН «Северные просторы» и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия на 49 лет. А ведь ТСН первым, ранее Цыганаша К., подало заявление на получение этого земельного участка в аренду», - отмечает в своем обращении Пальцев.

Он просит Артура Парфенчикова принять меры «для пресечения спекуляций c землей с использованием лазеек в законодательстве без поведения конкурсов и аукционов» и не допустить уничтожение соснового бора.