«Сбормобиль» проедет завтра по улицам Петрозаводска

Завтра, 12 декабря, «Сбормобиль» выйдет на свой привычный маршрут по карельской столице. На этот раз из-за технических сложностей волонтеры примут у петрозаводчан вторсырье на переработку не в первое, а во второе воскресенье месяца. В расписании - 23 остановки в разных районах, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

В мэрии напомнили, что 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тысяч рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу. Фото pixabay.com/Hans