Опубликован график отключений электричества на следующую неделю

На неделе с 13 по 19 декабря «Прионежская сетевая компания» продолжит неотложные работы на сетях. В связи с этим в разных районах Карелии ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, отключения коснутся Кондопожского, Олонецкого, Сортавальского, Муезерского, Сегежского, Кемского, Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Лоухского, Питкярантского районов и Костомукши. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики извинились перед жителями республики за временные неудобства. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos