Инспекторы ГИБДД Петрозаводска проверяют, пристегнулись ли водители

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Пристегнись!». Инспекторы контролируют использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, сообщает пресс-служба ГИБДД.

С начала года в карельской столице сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 600 нарушений правил использования ремней безопасности, отметили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что непристегнутому водителю грозит штраф в 1000 рублей. За перевозку непристегнутого пассажира водитель заплатит 1000 рублей, а пассажир - 500 рублей. Фото источника