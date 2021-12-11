Смертность на дорогах Карелии выросла вдвое

Большинство трагических аварий в Карелии происходит на федеральных трассах. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

За 11 месяцев года в 197 ДТП погибли 58 человек и 280 человек были травмированы. По сравнению с прошлым годом количество аварий выросло на 21%, а число погибших увеличилось вдвое.

В Госавтоинспекции попросили водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выполнять требования дорожных знаков и разметки. Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость движения, исходя из дорожных и погодных условий. Фото источника