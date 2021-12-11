Юным жителям Карелии торжественно вручили первые паспорта

В правительстве Карелии прошла торжественная церемония вручения первых паспортов жителям республики, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Паспорта вручили девятнадцати ребятам, отличившимся в учебе, спорте и общественной деятельности. Церемония была приурочена к скорому празднованию Дня Конституции.

Молодым людям пожелали быть достойными гражданами страны, учиться и работать на благо малой родины и внести личный вклад в развитие России. Фото источника