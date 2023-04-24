Жители Костомукши встречают весну с лопатами

На календаре апрель, но радоваться весне рано.

«Снег шел с середины ночи. Утром проснулись – кругом все бело. Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Нет, как всегда, по-русски - 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется…»,

- шутит очевидец.

Зимние вещи пока убирать рано. Мокрый снег вернулся в Карелию днем 24 апреля. Отметим, что в понедельник в Петрозаводске был установлен темпераурный рекорд +20 градусов. Предыдущее погодное достижение было зафиксировано в 2000 году. Такие аномалии в Карелии в один день: на севере - зима, а в столице - почти лето.