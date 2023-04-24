24 апреля 2023, 21:43
Жители Костомукши встречают весну с лопатами
На севере Карелии выпал снег
На календаре апрель, но радоваться весне рано.
«Снег шел с середины ночи. Утром проснулись – кругом все бело. Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Нет, как всегда, по-русски - 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется…»,
- шутит очевидец.
Зимние вещи пока убирать рано. Мокрый снег вернулся в Карелию днем 24 апреля. Отметим, что в понедельник в Петрозаводске был установлен темпераурный рекорд +20 градусов. Предыдущее погодное достижение было зафиксировано в 2000 году. Такие аномалии в Карелии в один день: на севере - зима, а в столице - почти лето.