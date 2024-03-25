Жители Карелии заплатили деньги за несуществующие товары из Интернета

Жители Карелии сталкиваются с обманом при покупке товаров в Сети. Жуликам удалось заработать более 80 тысяч на петрозаводчанине и 35 тысяч - на костомукшанине.

В полиции рассказали, что житель Петрозаводска в соцсети нашел объявление о продаже ошейника с охотничьим навигатором и сделал заказ. Продавец обещал доставить товар через транспортную компанию и попросил полностью оплатить покупку. Петрозаводчанин согласился и остался без денег и ошейника.

54-летний костомукшанин откликнулся на объявление о продаже мини-трактора, рассказали в пресс-службе МВД. Продавец попросил предоплату для брони техники. Мужчина перевел деньги на счет индивидуального предпринимателя, после чего связь прекратилась.

Потерпевшие обратились в полицию. // фото «Петрозаводск говорит»