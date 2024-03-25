Мошенники под видом министра пытаются обмануть жителей Карелии

Мошенники под видом министра образования и спорта Карелии пытаются обмануть местных жителей. Аферисты пишут и звонят в мессенджере с фейкового акканута Романа Голубева. Об угрозе предупредил сам министр. Голубев призвал к бдительности и попросил не раскрывать неизвестным свои личные данные и не переводить деньги.

«В последнее время распространена схема, когда мошенник предупреждает: «Сейчас вам позвонят из ФСБ, это связано с переводом ваших средств за рубеж». Затем перезванивает его сообщник и обманом вынуждает человека перевести ему деньги»,

- пишет чиновник. Он подчеркнул, что не имеет отношения к фейковым аккаунтам.

Ранее о взломе своего аккаунта в телеграм-канале предупредил и глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин. Чиновник попросил не переходить по ссылкам в сообщениях и не отвечать на сомнительные сообщения. // фото freepik.com