25 марта 2024, 12:19
Два крупных района Петрозаводска остались без электроэнергии
Электричество пропало в Октябрьском и Первомайском районах карельской столицы
Сегодня в 10:40 в Петрозаводске остались без электричества Первомайский и Октябрьский районы. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным ведомства, причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей карельской столицы не называется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev