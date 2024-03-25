Два крупных района Петрозаводска остались без электроэнергии

Сегодня в 10:40 в Петрозаводске остались без электричества Первомайский и Октябрьский районы. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным ведомства, причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей карельской столицы не называется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev