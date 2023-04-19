Жители Карелии встречают весну в соцсетях

Приметы весны, наконец-то, наполнили соцсети Карелии. На своей страничке жительница республики Татьяна Долгих разместила фото первых весенних цветов:

«Весна вступает в свои права! Несмотря ни на что, среди окурков под окном - вот такая нежность цветет».

А жители карельской глубинки пока фотографируют сугробы - весна сюда еще не тропится. Например, в Кинелахте, замечают местные жители, всегда снега больше, чем в других населенных пунктах. Да и сходит снежный покров там медленнее, чем в соседних селах. Однако скорой весны всем хочется. Первые весенние цветы ждут своего часа под снежным покрывалом.

Кинелахта сегодня

«У нас погоды непредсказуемые. Были года (отец рассказывал) с Паннисельги на Миколу в Кукойн-Вару на лыжах через заборы шли, а через две недели уже картошку сажали»,

- объясняет Иван Фомин.

Гидрометцентр РК обещает в ближайшие дни теплую погоду. Стоит сказать, что ежегодно 19 апреля отмечается День подснежника.