Часть Петрозаводска в четверг останется без электричества

В четверг, 20 апреля, в части Петрозаводска пройдут отключения электричества. Об этом сообщили в ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без света останутся район Бараний Берег, Причальный проулок, Хуторский проулок, спуск Соломежна.

Причиной отключения станут плановые работы на сетях. Электроэнергии не будет с 10 до 16 часов. // Фото: freepik.com