Жители Карелии снова могут записаться на вакцинацию через госуслуги

Министерство здравоохранения Карелия сообщает, что работоспособность сервиса записи на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг восстановлена.

«Петрозаводск говорит» писал о проблемах с сайтом.

Жители Карелии, которые хотели записаться на вакцинацию от COVID-19 через личный кабинет на портале «Госуслуги», видели сообщение «В выбранном Вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», сообщает паблик «Минздрав Республики Карелия».

Специалисты Минздрава Карелии утверждали, что это техническая проблема, связанная со сбоем на стороне разработчика, и в ближайшее время она будет устранена. Что собственно и произошло.

По данным медицинских организаций Карелии, 32 310 жителей Карелии привились первым компонентом вакцины «Спутник V», 22 860 человек сделали уже вторую прививку. Всего в нашу республику поступило 33 592 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

14 541 житель республики старше 60 лет также привились. По этому показателю Республика Карелия остаётся лучшей в Северо-Западном Федеральном округе.

Фото с сайта narodnoeslovo.ru