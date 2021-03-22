Прокуратура нашла нарушения в использовании природных территорий 

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале 2021 года в карельских СМИ появилось немало публикаций о том, что с туристов, приехавших в Питкярантский район посмотреть на водопад Белые мосты (Юканкоски), пытаются брать деньги.

Недавно природоохранная прокуратура Карелии провела проверку исполнения лесного законодательства и обнаружила нарушения в деятельности БПРУ РК «Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия». В начале марта 2021 года прокуратура направила в дирекцию предписание с требованием разорвать соглашения с двумя коммерческими структурами, которые пытаются заниматься рекреационной деятельностью на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

В список территорий, которые заинтересовали коммерческие структуры, помимо водопада Юканкоски, попали гора Воттоваара в Муезерском районе и берег Онежского озера в районе поселка Деревянное. А вот популярная среди петрозаводчан территория возле пляжа в Лососинном, где на средства дирекции прошлым летом были построены беседки для отдыха с зонами для мангала, так никому и не приглянулась.

В 2020 году дирекция заключила два соглашения, которые касались использования особо охраныемых природных территорий (ООПТ). Согласно прокурорской проверке, 27 июля 2020 года было заключено соглашение между дирекцией и ООО «Долина водопадов» по обеспечению соблюдения режима особой охраны гидрологического памятника природы «Белые мосты». По соглашению ООО «Долина водопадов» создает туристическую инфраструктуру, благоустраивает туристические стоянки, тропы, места для костра, делает беседки для отдыха, навесы от дождя, устанавливает контейнеры для мусора. За пользование созданными объектами инфраструктуры компания вправе взимать с туристов деньги, что также было предусмотрено условиями соглашения. Другими словами, идея заключалась в том, чтобы компания создала комфортные условия для отдыха туристов, за которые можно было бы брать дополнительную плату.

В прокурорском представлении отмечается, что на землях лесного фонда разрешается заниматься рекреационной деятельностью. Однако есть принципиальное «но».

Эти участки должны быть предоставлены в аренду, и только на основании проведения торгов.

Другими словами, нельзя в обход процедуры торгов предоставить кому-то участок. Пусть даже для такой благой цели, как развитие туризма.

Логика подобного законодательного запрета очевидна. Она направлена прежде всего против коррупционных договоренностей, когда приглянувшийся участок на берегу живописного озера или возле популярного туристического объекта втихаря отдается приглянувшейся фирме.

Возмущение туристов, которые на подступах к водопаду Белые мосты вместо развитой туристической инфраструктуры увидели шлагбаум, легко понять. Когда компания начинает свою деятельность с установления платного подъезда к региональному природному памятнику, то скандал неминуем.

Карельский природоохранный прокурор потребовал разорвать соглашение с ООО «Долина водопадов».

От внимания прокуратуры не укрылось и другое соглашение, которое в июне 2020 года было заключено между дирекцией и ООО «Зеркало Карелии». В июне прошлого года руководитель дирекции Николай Палагичев рассказал, что интересный рекреационный проект планируется реализовать рядом с Деревянным на берегу Онежского озера. Правда, он тогда отказался назвать компанию, которая планирует развивать цивилизованный туризм.

- Они хотят заниматься экологическим просвещением, делать экотропы, проводить мероприятия для детей. Там будут выделены зоны для проведения массовых мероприятий. На территории нужно наводить порядок,

- говорил тогда директор.

Прокурор потребовал расторгнуть и соглашение, которое было заключено с ООО «Зеркало Карелии». В случае с ООО «Зеркало Карелии» тоже не было проведено торгов.

Мы попросили прокомментировать ситуацию министра природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина. Ведь компании, которые заключили соглашения с дирекцией, наверняка, понесли определенные затраты в надежде, что они потом окупятся. Не их вина, что им были предложены такие формы сотрудничества, которые оказались за рамками правового поля.

Щепин считает, что компании пока еще ничего не вложили в развитие территорий.

- Дирекция заключила договор постоянного бессрочного пользования. Мы попытались оптимизировать затраты инвестора, с точки зрения участков лесного фонда, и заключили договоры. Прокуратура увидела в этом нарушения. Поэтому сейчас мы расторгаем эти договоры. Затем мы сформируем участки, которые интересны инвестору, и будем выставлять их на аукцион. А дальше будем согласовывать создание инфраструктуры, которая возможна на данной территории,

- сказал Щепин.

Министр подтвердил, что в течение прошлого года так и не удалось найти компанию, которая бы хотела развивать территорию в Лососинном.

- По Лососинному я пока ничего спрогнозировать не могу. По Онежскому озеру инвестор есть, он готов с нами работать. По Белым мостам тоже инвестор готов работать,

- заметил Алексей Щепин.

Лососинное

Прежде чем выходить на аукцион, необходимо сформировать новые участки, поставить их на кадастровый учет. Для инвесторов, объяснил министр, территории, которые входили в соглашения, слишком большие. Понятно, что победителю аукциона придется платить арендную плату. Она должна быть такой, чтобы вести туристический бизнес было экономически целесообразно. По расчетам министра, на аукцион участки могут быть выставлены ближе к лету 2021 года.

Очевидно, что туристические объекты должен кто-то развивать и обслуживать. Государство редко проявляет себя как эффективный собственник, а коммерческие структуры часто «перегибают палку» в другом направлении, к примеру, пытаясь торговать куском дороги, построенной за бюджетный счет. Передавая бизнесу живописную территорию для развития туризма, необходимо еще на старте четко определять «правила игры», чтобы предприниматели понимали, где можно зарабатывать, а на чем это делать запрещено.

Как мне кажется, в Карелии существует серьезная проблема с открытостью информации. У нас как-то все привыкли делать тайком. Слухи о том, что есть инвестор, который заинтересовался горой Воттоваара, вызвали смятение у местных жителей. Граждане привыкли видеть подвох в любых действиях власти, а чиновники все чаще применяют принцип: "Меньше знаешь - крепче спишь".

Ну какая великая тайна была в том, что ООО «Зеркало Карелии» планирует обустроить берег Онежского озера, сделать там туристическую тропу, организовать цивилизованный отдых? Однако нет, Николай Палагичев почему-то не захотел назвать компанию, с которой к моменту нашей встречи, скорее всего, уже было заключено соглашение.

Но ведь речь идет не об особенностях дизайна на частной вилле, а о том, кто и как будет благоустраивать охраняемую государством природную территорию. Любые тайны на этой ниве, как мне кажется, неуместны. Так что требование прокуратуры об обязательном проведении аукциона обладает «терапевтическим» эффектом. Чем более открыто действует власть, публично объявляя о своих намерениях, тем, как мне кажется, более уверенно чувствует себя бизнес, и тем меньше шансов нарваться на социальные протесты.