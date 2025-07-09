Отличная погода идет в Карелию - скоро будем загорать

Июль в Карелии, кажется, вспомнил, что он летний месяц. В конце этой недели в регион, как ожидается, придет долгожданное потепление.

С пятницы 11 июля в Карелии установится солнечная погода, преимущественно, без дождей. Лишь в отдельные дни местами возможны кратковременные дожди и грозы. Оптимистичный прогноз дали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Столбик термометра в пятницу поднимется до +18, +23 градусов, на юге до +26, в субботу 12 июля ожидается уже +23, +28 градусов, прохладнее на севере- там местами всего около +20.

В последующие дни температура ожидается в пределах +23, +28 градусов, на юге местами воздух прогреется до +31, а на севере +20, +25 градусов. О похолодании пока ничего не говорится. © «Петрозаводск говорит»