09 июля 2025, 07:00
Синоптики озвучили прогноз погоды на 9 июля в Карелии
Днем может пройти дождь, в целом будет тепло
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В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, рассказали в в гидрометцентре. Температура воздуха +16, +18.
В Карелии облачно с прояснениями, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20, на северо-востоке +10, +15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +16;
В Кондопоге днем +17;
В Олонце и Пудоже днем +19;
В Сегеже днем +14;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +18. © «Петрозаводск говорит»