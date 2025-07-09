Синоптики озвучили прогноз погоды на 9 июля в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, рассказали в в гидрометцентре. Температура воздуха +16, +18.

В Карелии облачно с прояснениями, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20, на северо-востоке +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +16;

В Кондопоге днем +17;

В Олонце и Пудоже днем +19;

В Сегеже днем +14;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +18. © «Петрозаводск говорит»