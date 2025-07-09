Понаехало гостей, да со всех волостей

В течение недели в Сумском Посаде было очень весело и оживленно. Насыщенной, интересной была программа, ориентированная на сохранение и возрождение забытых традиций.

На съезжем празднике прошли веселые гулянья, занимательные мастер-классы, познавательные лекции, экскурсии, хозяева и гости вспоминали позабытые ремесла и традиционные для поморов занятия.

— В селе кружили, хороводили, угощались поморской ухой, чаем с традиционными для поморов рыбниками и калитками, пели, играли. Вспоминали забытые мотивы и танцевальные движения. За неделю успели разучить давно забытые в нашем селе хороводы, погостевать со своей программой в соседних Колежме и Нюхче, научились делать куклу-оберег из травы и многому другому,

— рассказывают сумляне.

Всего на «Поморские кружания» собралось более десяти коллективов, около ста человек. Это местная фолк-группа «Сумлянка» и детский фольклорный коллектив «Оконце», а также фольклорные коллективы «Таволга» из Нюхчи, «Колежемские напевы», НКО «Хламной сарай» из Нюхчи. Были гости из соседних областей: из Мурманской — фольклорная мастерская «Лад» из Междуречья, фольклорный ансамбль «Поморочка» из Княжей Губы, из Архангельской области — народные самодеятельные коллективы «Поморский хор села Варзуга», семейная фольклорно-этнографическая студия «Нёнокоцкая ключёвка» из Северодвинска.

Приехали на съезжий праздник и гости из Санкт-Петербурга. Это семейный фольклорный клуб «Уклад», клуб традиционной культуры «Старая деревня», фольклорный коллектив «Светлица», фольклорная студия «Оберег».

— Мероприятие такого масштаба – грандиозное событие для нашего небольшого села, праздник всколыхнул народ. Люди не перестают делиться впечатлениями, ведут разговоры о красоте и пользе такого яркого мероприятия, задают нам вопрос: «Когда еще такое празднество проведете?» Хочется ответить: «В будущем году!» — говорит руководитель фолк-группы «Сумлянка» Наталья Мошкарева.

Сумляне надеются, что такие встречи на их земле еще будут, а пока благодарят вдохновителей и организаторов съезжего праздника — специалиста МБУК «Междуреченский СКД» Оксану Тилибаеву, этнографа из Санкт-Петербурга Галину Емельянову и всех, кто поддержал, откликнулся на просьбы о размещении гостей и их перемещении, о баньках-парилках, обедах, чаепитиях, мастер-классах, кто оформлял площадки и помогал в решении многих других вопросов, связанных с организацией «Поморских кружаний».