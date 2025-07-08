В Карелии не хватает качественных мероприятий для семей

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В Петрозаводском Дворце бракосочетаний чествовали пары, прожившие вместе много лет, по набережной парадом пройдут молодые семьи. Праздник отметили, галочки поставили. Но в целом в Карелии явно ощущается недостаток масштабных и качественных семейных мероприятий, куда можно пойти всей семьей с детьми разных возрастов. Не случайно многие семьи из Карелии выезжают на выходные в Санкт-Петербург.

Да, у нас проходят небольшие спортивные соревнования в школах для семей, местные музеи проводят семейные викторины. Сколько человек в них принимают участие? Десятки. На этом фоне своей масштабностью и качеством выделяется фестиваль «Воздух Карелии» (0+), собравший в этом году около 45 тысяч зрителей.

Сотни семей из Карелии и других городов приехали с детьми, за четыре дня смогли не только насладиться музыкой, но и отдохнуть на детских, интерактивных и спортивных площадках, принять участие в играх, конкурсах, мастер-классах.

Такие фестивали - еще и клапан для сброса социального напряжения. Люди попели, потанцевали, погуляли, оторвались - таким образом потратили энергию, можно сказать, спустили пар. В семейной и общественной жизни становится меньше злости, нервозности, бытового насилия, агрессии. Появляется хорошее настроение, вера в будущее, в свою страну.

Еще один немаловажный аспект - молодым музыкантам сложно пробиться к зрителю. Фестиваль - один из эффективных путей. В основном, зрители собираются на хедлайнеров, заодно и молодежь послушают, может, понравится кто-то - вот и новый артист в плэйлисте.

Проведение качественных и масштабных семейных мероприятий в Карелии - необходимость, которую диктует время. «Воздуху Карелии» нужна постоянная площадка, и об этом в ходе подготовки к юбилейному фестивалю говорил и основатель «Воздуха» Максим Мазуровский, и глава республики Артур Парфенчиков. Если за год вопрос с неизменным местом проведения фестиваля удастся решить, семейные мероприятия в Карелии выйдут на новый уровень. © «Петрозаводск говорит»