Минздрав Карелии сообщил о некоторых проблемах с записью на вакцинацию

Жители Карелии, которые решили записаться на вакцинацию от COVID-19 через личный кабинет на портале «Госуслуги», сталкиваются с сообщением «В выбранном Вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», сообщает паблик «Минздрав Республики Карелия».

Специалисты Минздрава Карелии утверждают, что это техническая проблема, связанная со сбоем на стороне разработчика, и в ближайшее время она будет устранена.

Приносим извинения!

– говорится в сообщении.

Пока же жители Карелии могут записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники или по телефону горячей линии 122.

О ликвидации проблемы будет сообщено дополнительно.

Фото с сайта ruzaria.ru