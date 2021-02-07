Жители Карелии смогут узнать все о безопасности парфюмерии и косметики

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщает о том, что в период с 08 по 19 февраля 2021 года будет проводиться тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

За получением консультаций можно обращаться к специалистам Управления на телефон «горячей линии» 8(8142) 797409, а также в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8-81431) 4-39-03;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-16-67;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-73-70;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (8-81451) 7-75-77, 7-66-38;

- г. Пудож, ул. Ленина, д.48А, тел. (8-81452) 5-13-53.

Также получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав потребителей при приобретении парфюмерно-косметической продукции можно в Консультационном центре и консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»:

- г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д.13А, тел. (8-8142) 56-12-07 (понедельник – четверг с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 13.00);

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8- 81431) 4-37-92 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.36, тел. (8-81458) 2-29-64 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-65-43 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-16-59 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-11-67 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81430) 4-65-43 (четверг с 15.00 до 16.00).

Фото: beautex.ru