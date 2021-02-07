07 февраля 2021, 09:34
Диагноз: внебольничная пневмония
За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии
18 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4710 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1942 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.