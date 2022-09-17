Жители Карелии похвастались выращенным на участках виноградом

В Карелии можно вырастить не только ананасы и арбузы, но даже виноград.

Урожай фиолетовых ягодин поспевает в Костомукше. Хозяйка «плантации» похвасталась первым урожаем в социальной сети. Фотографии разместило сообщество «Беседка в Костомукше Товарной». Подписчики удивились и похвалили садовода.

Как пояснила костомукшанка, у нее на участке прямо на улице растет виноград Амурский. Приобрела она растение укорененным черенком.

Урожай уродился на третье лето. При этом кистей было больше, но некоторыми пришлось пожертвовать, чтобы другие ягоды успели созреть.

Еще одна костомукшанка также поделилась снимком выращенного в теплице винограда Изабелла.

«У нас тоже в этом году первый свой урожай, но гораздо скромнее», - написала еще одна жительница города горняков.