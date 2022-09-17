Чиновники заявили, что КНС в Медвежьегорске работает штатно

Медвежьегорские чиновники отреагироваили на информацию в СМИ об аварии на канализационной насосной станции. По заявлению районных властей, все работает штатно.

Напомним, 15 сентября на сайте районного суда сообщалось, что бетонное основание стены в станции на улице Набережная обрушилось, сточные воды затопили машинное отделение, а оборудование вышло из строя. Прокурор обратился в суд с иском, в котором указал, что нарушение функционирования канализационной станции создает угрозу возникновения ЧС, техногенной и (или) экологической катастрофы. Надзорный орган просил обязать ООО «Сток», в ведении которого находится станция, обеспечить ее функционирование, установить оборудование и выполнить пусконаладочные работы. Суд требования удовлетворил и обязал устранить последствия аварии в течение четырех месяцев. Это решение вступило в силу 13 сентября.

16 сентября в официальном паблике администрации Медвежьегорского района появилось сообщение о том, что КНС работает в штатном режиме, насосы в рабочем состоянии, подтопления и залива территории сточными водами не зафиксировано. (фото vk.com)