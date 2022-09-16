Насосную станцию в Медвежьегорске затопило сточными водами

Угроза экологической катастрофы нависла над Медвежьегорском после аварии на насосной станции, сообщается на сайте районного суда.

Бетонное основание стены в приемном резервуаре канализационной насосной станции на улице Набережная обрушилось, сточные воды затопили машинное отделение, оборудование вышло из строя. Это выявила прокурорская проверка.

Прокурор обратился в суд, так как посчитал, что нарушение функционирования станции создает угрозу возникновения ЧС, техногенной и (или) экологической катастрофы.

Надзорный орган попросил обязать ООО «Сток», в ведении которого находится станция, обеспечить ее бесперебойное функционирование, установить оборудование и выполнить пусконаладочные работы. В итоге районный суд обязал организацию устранить последствия аварии в течение четырех месяцев. Решение суда не было обжаловано и вступило в силу 13 сентября.

Весной «Петрозаводск говорит» рассказывал о канализационных катаклизмах в Медвежьегорском районе. (фото rk.karelia.ru)